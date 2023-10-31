UNRWA, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden BM personelinin sayısını açıkladı

Filistinliler için yardım ve barınak sağlayan Birleşmiş Milletler kurumu UNRWA, Gazze'deki İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden BM personelinin sayısının 64'e ulaştığını belirtti. UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, çocukların ve kadınların çoğunlukta olduğu ölümlere dikkat çekerek, çocuk ölümlerinin dünya genelindeki çatışma bölgelerindeki yıllık çocuk ölüm sayısını aştığını söyledi.

Filistinliler için yardım ve barınak sağlayan Birleşmiş Milletler kurumu UNRWA, Gazze'deki İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden BM personelinin sayısının 64'e ulaştığını belirtip, Samir adlı bir personelinin, eşi ve 8 çocuğuyla birlikte hayatını kaybettiğini duyurdu.

BM Genel Kurulu kararıyla 1949'da kurulan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, dün yaptığı açıklamada "UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'nin BM Güvenlik Konseyi'ne yapacağı açıklamaları hazırlarken acı haberi aldık.

Meslektaşımız Samir, eşi ve SEKİZ çocuğuyla birlikte öldürüldü, onun ve ailesinin yasını tutuyoruz. Gazze'de 64 meslektaşımız öldürüldü, UNRWA onlarsız asla eskisi gibi olmayacak. Huzur içinde yatsınlar" dedi.

DÜNYADAKİ HERHANGİ BİR ÇATIŞMADA ÖLEN ÇOCUK SAYISINI AŞTI

UNRWA'nın Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise Ürdün'ün başkenti Amman'dan video konferans yöntemiyle dün BM Genel Kurulu'na yaptığı Acil Bilgilendirme toplantısında şu ifadelere yer verdi;

"Öldürülenlerin yaklaşık yüzde 70'inin çocuk ve kadın olduğu belirtiliyor. Çocukları Kurtarın (Save The Children) dün, Gazze'de sadece üç hafta içinde yaklaşık 3 bin 200 çocuğun öldürüldüğünü raporladı. Bu sayı, 2019'dan bu yana dünyanın çatışma bölgelerinde her yıl öldürülen çocuk sayısını aşıyor."