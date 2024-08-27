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UNRWA, İsrail'in tahliye emirleri nedeniyle Gazze'deki yardım operasyonlarını askıya aldı

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BİRLEŞMİŞ Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA) Planlama Direktörü Sam Rose, İsrail'in Filistin'in merkezindeki tahliye emirleri nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki yardım operasyonlarını geçici olarak askıya almak zorunda kaldıklarını duyurdu.

BİRLEŞMİŞ Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA) Planlama Direktörü Sam Rose, İsrail'in Filistin'in merkezindeki tahliye emirleri nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki yardım operasyonlarını geçici olarak askıya almak zorunda kaldıklarını duyurdu.

UNRWA Planlama Direktörü Sam Rose, dün New York'ta düzenlenen basın toplantısına video konferans yoluyla katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rose, İsrail'in tahliye emirleri sonrasında yerinden edilen milyonlarca Filistinlinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rose, Ağustos başından bu yana İsrail güçleri tarafından Gazze'ye 13 kere verilen tahliye emirleri ile ilgili olarak, "BM'nin ana operasyon merkezinin bulunduğu Deir al-Balah kasabası ve çevresindeki İsrail tarafından belirlenen insani yardım bölgesinin bazı kısımlarını kapsayan tahliye emirleri, personelin hızla yer değiştirmesini ve ekipmanları geride bırakmasını zorunlu kıldı" dedi.

Tahliye emirleri sonrasında yardım operasyonlarını geçici olarak durdurmak zorunda kaldıklarını belirten Rose, "Bugün içinde bulunduğumuz koşullarla teslimat yapamıyoruz. İnsanların bize orada ihtiyaç duyması nedeniyle ayrılmıyoruz. Tam da bu koşullar altında Gazze'de çocuk felci son zamanlarda yeniden ortaya çıktı. Aşılar geldi. Aşılama programlarının geçmesine ve başarılı bir şekilde uygulanmasına izin verecek sakinlik, insani duraklamalar çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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