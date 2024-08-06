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UNRWA, İsrail'e düzenlenen saldırıya karışan dokuz personelini işten çıkardı

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Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), dokuz personelinin 7 Ekim'de Hamas tarafından İsrail'e düzenlenen saldırıya karışmış olabileceğini açıkladı. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini bu çalışanların işten çıkarıldığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), dokuz personelinin 7 Ekim'de Hamas tarafından İsrail'e düzenlenen saldırıya karışmış olabileceğini açıkladı. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini bu çalışanların işten çıkarıldığını duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, dün düzenlenen basın toplantısında İsrail'in UNWRA personelinin olaya karıştığı yönündeki iddiaları üzerine BM'nin başlattığı soruşturmanın tamamladığını ifade etti. Haq açıklamasında, "BM Gözetim Hizmetleri Ofisi'nin (OIOS), soruşturmacıların saldırılara karıştığı iddia edilen 19 UNRWA personeliyle ilgili bulgular elde etti. Yapılan soruşturmada 10 kişiyle ilgili olarak, UNRWA Yönetmelik ve Kurallarına aykırı bir bulgu bulunmazken, geriye kalan dokuz kişiyle ilgili olarak OIOS tarafından elde edilen kanıtlar UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karışmış olabileceğine işaret etmektedir" dedi.

"SORUŞTURMA KAPSAMINDA 9 ÇALIŞAN UNRWA'DAN KOVULDU"

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini çalışanlarının 7 Ekim saldırılarına karışmış olabileceği yönündeki bulgular ile ilgili olarak, "Gazze'deki 19 UNRWA personelinin 7 Ekim'de güney İsrail'e düzenlenen iğrenç saldırılara karıştığına dair ciddi iddialara ilişkin OIOS'un soruşturmasının tamamlandığını kabul ediyorum. Dokuz personelin UNRWA için çalışamayacağına karar verdim. Bu personelin tüm sözleşmeleri Ajansın çıkarları doğrultusunda feshedilecektir. Ajansın önceliği, özellikle devam eden savaş, istikrarsızlık ve bölgesel tırmanış riski karşısında, Gazze'de ve bölge genelinde Filistinli Mültecilere yönelik hayat kurtarma ve kritik hizmetleri sürdürmektir. UNRWA, tarafsızlık insani ilkesi de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletlerin temel ilkelerini ve değerlerini savunmaya ve tüm personelinin Ajansın dış ve siyasi faaliyetlere ilişkin politikasına uymasını sağlamaya kararlıdır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan bir kuruluş olarak hizmet veriyor. Geçtiğimiz Ocak ayında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin 'UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına' ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in bu iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya, UNRWA'ya yönelik finansal desteklerini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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