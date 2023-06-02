UNRWA için fon toplama konferansı başladı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) için fon toplamayı amaçlayan Taahhüt Konferansı başladı. BM Genel Kurulu'nda başlayan Konferans'ın açılış konuşmasını yapan BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi, UNRWA'nın 75 yıl önce yerinden edilmiş Filistin halkına acil yardım sağlamak için geçici olarak kurulduğunu ancak İsrail-Filistin sorununa çözüm bulunamadığı için hala görevini devam ettirdiğini ifade etti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) için fon toplamayı amaçlayan Taahhüt Konferansı başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda başlayan Konferans'ın açılış konuşmasını yapan BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi, UNRWA'nın 75 yıl önce yerinden edilmiş Filistin halkına acil yardım sağlamak için geçici olarak kurulduğunu ancak İsrail-Filistin sorununa çözüm bulunamadığı için hala görevini devam ettirdiğini ifade etti.

Körösi, UNRWA'nın hayat kurtarıcı hizmetlerini sürdürmesi için yeterli fona ihtiyacı olduğunu, ajansın 2023 yılına 75 milyon dolarlık borçla başladığını kaydetti.

"UNRWA mali çöküşün eşiğinde"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ise acil bir ailevi durum nedeniyle Portekiz'e gittiği ve bu nedenle Konferans'a katılamadığı bildirilirken, Genel Sekreterin mesajı aktarıldı.

UNRWA'yı "kalkınma için itici güç, çatışma önleyici bir araç ve milyonlar için ümit ve fırsat bağı" olarak tanımlayan Guterres, "Buna rağmen UNRWA'yı bir mali zindana hapsediyoruz. Artan ihtiyaçlar karşısında fonlar azalıyor. Şimdiye kadar ajansa en fazla destek sağlayan ve en güvenilir donörler, katkılarını azaltacaklarını aktardı." ifadelerini kullandı.

Guterres, UNRWA'nın mali çöküşün eşiğinde olduğuna dikkati çekerek, ilave bütçe kesintilerinin feci sonuçları olabileceğine işaret etti.

"Yarım milyon çocuk ümidini yitirmemeli"

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise ajansın Filistinli mültecilerin hayatlarına olumlu etkisi nedeniyle sıklıkla övgü aldığını, krizlere rağmen hizmetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Mevcut siyasi ortamda gönüllü fonlarla kamu hizmeti tarzında yardım sağlamanın mümkün olmadığına dikkati çeken Lazzarini, "İsrail-Filistin sorunu küresel ve bölgesel alanlarda değişen dinamikler nedeniyle önceliğini yitirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Lazzarini, Filistinli mültecilere olan ortak bağlılığın ortak sorumluluğu da beraberinde getirdiğinin altını çizerek, öncelikle İsrail-Filistin sorununa siyasi çözüm bulunması ve UNRWA'nın sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yapıya sahip olması için fonlanması gerektiğini vurguladı.

Komiser Lazzarini, "Sizlere yarım milyon çocuğun ümidini yitirmemesi için sesleniyorum." diyerek tüm ülkelere katkı çağrısında bulundu.