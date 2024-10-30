UNRWA Genel Komiseri'nden BM'ye Mektup: Gazze'deki İnsanlar İçin Tek Umut

BM'nin Filistin Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) Başkanı Philemon Yang'a İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklamasının ardından bir mektup yazdı. Mektupta, "Gazzeliler hayatlarındaki tek dayanağın UNRWA olduğunu söylüyor" dedi.

İsrail Parlamentosu, UNWRA'nın İsrail 'egemenliğindeki topraklarda' faaliyet göstermesinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Genel Komiseri Philippe Lazzarini karar sonrası BMGK Başkanı Yang'a bir mektup yazdı. Mektupta, halihazırda Gazze halkının çatışmalardan etkilendiği ve UNRWA'nın insani yardım sağladığına dikkat çekildi.

Mektupta, "Ajansın Birleşmiş Milletler tarihinde benzeri görülmemiş fiziksel, politik ve operasyonel bir saldırı altında olduğunu ve Genel Kurul'un kesin müdahalesi olmadan görevinin yerine getirilmesinin imkansız hale gelebileceğini bildirmeliyim. Mevzuat, UNRWA personelinin Gazze'deki yaşamlarına, tesislerine ve insani operasyonlarına karşı bir yıllık açık bir saygısızlıktan ve İsrail Hükümeti'nin UNRWA'nın bağışçılarını fonlamayı baltalamak için dezenformasyonla hedef alan yoğun diplomatik kampanyalarından sonra geldi. İsrail yerel yetkilileri ayrıca UNRWA'yı işgal altındaki Doğu Kudüs'teki merkezinden çıkarmak ve yerine yerleşim birimleri kurmakla tehdit ediyor" denildi.

Lazzarini, UNRWA'nın bölgeden çekilmesi durumunda hiçbir kurumun bu denli insana ulaşamayacağını ve Gazze'deki durumun var olandan çok daha büyük felaketlere yol açabileceğini kaydetti. İsrail'in UNRWA ile ilgili olarak terör eylemlerine karıştığı iddialarına karşı çıkan Lazzarini, "UNRWA 15 yıldan uzun bir süredir personelinin isimlerini her yıl İsrail Hükümeti ile paylaşmaktadır. Buna, hükümetin daha önce hiç endişe duymadığı ancak şimdi silahlı militanlık iddiasında bulunan hükümet listelerine dahil edilen personelin isimleri de dahildir. Ajans her iddiayı son derece ciddiye almaktadır" ifadeleri kullanıldı.

'EN AZ 237 UNRWA ÇALIŞANI ÖLDÜRÜLDÜ'

Lazzarini, tüm olumsuz koşullara rağmen UNRWA'nın bölgede güvenlik tehditleri içinde kadın ve çocuklara ulaştığının altını çizerek, "Ajans ayrıca Gazze'de yoğun fiziksel saldırı altında. En az 237 UNRWA personeli öldürüldü. 200'den fazla tesis hasar gördü veya yok edildi ve BM koruması arayan 560'tan fazla kişi öldü. Düzinelerce UNRWA personeli gözaltına alındı ve işkence gördüklerini bildirdi. Ajans, Hamas ve İsrail güçleri de dahil olmak üzere Filistinli silahlı gruplar tarafından tesislerinin askeri kullanımıyla ilgili iddialar aldı" açıklamasını yaptı.

Lazzarini, Gazze'deki insanların en büyük dayanağının UNRWA'nın yardımları olduğunu ifade ederek, BMGK ve üye devletlerden acil destek talebinde bulundu.