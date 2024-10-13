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UNRWA Genel Komiseri, Lübnan'daki Durumu Değerlendirdi

UNRWA Genel Komiseri, Lübnan'daki Durumu Değerlendirdi
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Filistinli Mülteciler için yardım yapan UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Lübnan'daki insanların korku içinde yaşadığını ve güvenli yer arayışında olduklarını söyledi. Çocuklara psikolojik destek sağlandığını vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Lübnan'da insanların korku ve endişe içinde yaşadığını söyledi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, insanların korku ve endişe içinde yaşadığı Lübnan'dan yeni döndüğünü belirtti. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yüz binlerce kişinin, güvenli bir yer arayışıyla evlerinden kaçmak zorunda bırakıldığını ifade eden Lazzarini, UNRWA ekiplerinin, Filistinli, Lübnanlı ve Suriyeli sığınmacıların kabul edildiği kurumlarında, günün her saati çalıştığını ve sığınmacılara insani yardım sağlamanın yanı sıra çocuklara psikolojik destek hizmeti verildiğini söyledi.

Liderlerin cesaret göstererek, bölgede artan insanlık trajedisine son vermesinin zamanı geldiğini belirten Lazzarini, "Lübnan'da savaşın genişlemesi, bölgedeki siviller için gerekli olan ateşkesten bizi uzaklaştırıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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