UNRWA Genel Komiseri, Lübnan'daki Durumu Değerlendirdi

BİRLEŞMİŞ Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Lübnan'da insanların korku ve endişe içinde yaşadığını söyledi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, insanların korku ve endişe içinde yaşadığı Lübnan'dan yeni döndüğünü belirtti. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yüz binlerce kişinin, güvenli bir yer arayışıyla evlerinden kaçmak zorunda bırakıldığını ifade eden Lazzarini, UNRWA ekiplerinin, Filistinli, Lübnanlı ve Suriyeli sığınmacıların kabul edildiği kurumlarında, günün her saati çalıştığını ve sığınmacılara insani yardım sağlamanın yanı sıra çocuklara psikolojik destek hizmeti verildiğini söyledi.

Liderlerin cesaret göstererek, bölgede artan insanlık trajedisine son vermesinin zamanı geldiğini belirten Lazzarini, "Lübnan'da savaşın genişlemesi, bölgedeki siviller için gerekli olan ateşkesten bizi uzaklaştırıyor" dedi.