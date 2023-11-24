UNRWA Genel Komiseri: Gazze'deki savaş ne kadar uzarsa siyasi çözüme o kadar uzaklaşılır

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'ndeki savaş ne kadar uzun sürerse siyasi çözüme ulaşma olasılığından o kadar uzaklaşılacağını söyledi.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Gazze Şeridi'ni ziyaretinin ardından X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Lazzarini, acil insani ihtiyaçları karşılamak için yardım operasyonlarının genişletilmesi çağrısında bulundu.

UNRWA ekiplerinin ihtiyaç sahiplerine yardımı sürdüreceğini aktaran Lazzarini, yakıt dahil her gün en az 200 yardım tırını almaya hazır olduklarını vurguladı.

Genel Komiser Lazzarini, "(Gazze Şeridi'ndeki) Bu savaş ne kadar uzarsa, öfke ve hayal kırıklığı da o kadar derinleşecek ve siyasi çözüm ihtimalinden o kadar uzaklaşacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi.

Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.