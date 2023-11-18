UNRWA Genel Komiseri: Gazze'deki çatışmalara insani ara verilmeli

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara verilmesi gerektiğini belirtti. Lazzarini, İsrail ordusunun Gazze'deki Fahura Okulu'na düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde bir an önce çatışmalara insani ara verilmesi gerektiğini belirtti.

Lazzarini, X sosyal medya hesabından, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait Fahura Okulu'na düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Fahura Okulu'na Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilmiş binlerce kişinin sığındığını ifade eden Lazzarini, saldırının ardından okuldan gelen görüntülerin korkunç olduğunu vurguladı.

Lazzarini, "Bu saldırılar sıradanlaşamaz, durdurulmalı. İnsani bir ara daha fazla bekleyemez." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun, Gazze'deki Fahura Okulu'na düzenlediği saldırıda, yerinden edilmiş ve buraya sığınmış çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.