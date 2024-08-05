UNRWA, Gazze'deki çocuklar için eğitim programı başlattı

Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), Gazze'de yerinden edilmiş ve sığınaklarda yaşayan çocuklara yönelik eğitim programı başlattı. Program kapsamında çocuklar, matematik ve Arapça dersi alacak.

UNRWA'dan başlatılan eğitim programına ilişkin yapılan açıklamada, "Çocuklar Gazze Şeridi'ndeki UNRWA barınaklarında öğrenmeye geri dönüyor. Bu, onları çocukluklarıyla yeniden buluşturmak için ilk önemli adım" denildi. UNRWA programı kapsamında eğitim alan 11 yaşındaki Ahmed, yaptığı açıklamada, "Barınakta öğrenmeye başladık. Matematik ve Arapça dersleri alıyorum. Her gün yeni şeyler öğrendiğim için çok mutluyum" denildi.

"HİÇBİR ÇOCUĞUN TANIK OLMAMASI GEREKEN ŞEYLER YAŞADILAR"

UNRWA İşleri Direktörü Scott Anderson, başlatılan program hakkında yaptığı açıklamada, "UNRWA, Gazze'deki çocuklar için 'öğrenime dönüş' faaliyetlerini başlattı. Bu, eğitimin yeniden tesis edilmesine yönelik uzun bir yolculuğun başlangıcıdır. Oyun, spor ve eğlenceli aktiviteler aracılığıyla psikososyal desteğe başlıyoruz. Gazze'deki çocuklar hiçbir çocuğun tanık olmaması gereken şeyler yaşadı. Bu faaliyetlerin onların çocukluklarıyla yavaş yavaş yeniden bağlantı kurmalarına yardımcı olacağını umuyoruz. Herkesin desteğine güveniyoruz" ifadelerini kullandı.