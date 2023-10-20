UNRWA Gazze'de 2 personel daha kaybetti

Birleşmiş Milletler'in Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze'de 2 personelinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. UNRWA'nın savaşın başından itibaren ölen personel sayısı 16'ya ulaştı.

Birleşmiş Milletler'in Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), iki personelinin daha Gazze'de hayatını kaybettiğini duyurdu.

İşgal altındaki Gazze'de insani yardım hizmeti veren UNRWA, 2 personelinin daha öldürüldüğünü ve savaşın başından itibaren yaşamını yitiren personel sayısının 16'ya ulaştığını açıkladı. Açıklamada "Yarım milyondan fazla insanı barındıran UNRWA barınakları, özellikle güney Gazze'de aşırı kalabalıktır; yerinden edilenlerin bir kısmının başka bölgelere dönmeye başladığı bildirilmektedir.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre Batı Şeria'da, Tulkarem'deki Nur Shams mülteci kampında İsrail güçleri tarafından en az on Filistinli öldürüldü.

İsrail Güvenlik Kuvvetleri, Gazze'den İsrail güçleri tarafından Batı Şeria'ya sınır dışı edilen Filistinli işçiler de dahil olmak üzere Batı Şeria'da tutuklama ve arama kampanyalarına devam ediyor. Dün sadece Beytüllahim'de Gazze'den gelen 60'tan fazla işçi tutuklandı" ifadeleri yer aldı.