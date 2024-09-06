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UNRWA: Batı Şeria'da şiddet ve yıkım artıyor

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BİRLEŞMİŞ Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'ndeki savaşın yanı sıra Batı Şeria'da da yıkım ve şiddetin arttığını belirterek, son bir haftada aralarında 7 çocuğun da bulunduğu çok sayıda sivilin öldüğünü açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'ndeki savaşın yanı sıra Batı Şeria'da da yıkım ve şiddetin arttığını belirterek, son bir haftada aralarında 7 çocuğun da bulunduğu çok sayıda sivilin öldüğünü açıkladı.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, "Gazze'de savaş sürerken Batı Şeria'da şiddet ve yıkım her geçen saat artıyor. Geçtiğimiz hafta, geçen yılın Kasım ayından bu yana Batı Şeria'daki Filistinli siviller için en ölümcül hafta oldu. Aralarında 7 çocuğun da bulunduğu çok sayıda kişi öldürüldü. Bu kabul edilemez. Artık sona ermelidir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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