UNOCHA, Sudan'dan Etiyopya'ya Geçen İnsanların İhtiyaçlarını Karşılamak İçin Ek Finansman Çağrısında Bulundu

ADDİS ABABA, 21 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Sudan'da devam eden güvenlik durumu nedeniyle Etiyopya'ya geçen insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ek finansman çağrısında bulundu.

BM Ofisi, Cuma günü yayımladığı son durum güncellemesinde, yaklaşık 85,000 kişinin Sudan'dan Etiyopya'ya geçiş yapmasının öngörüldüğünü ve böyle bir senaryoda insani ihtiyaçların hızla artacağının tahmin edildiğini kaydetti.

Ofisten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Mevcut ihtiyaçları ve önümüzdeki haftalarda beklenen göçleri karşılamak için ek finansman kaynaklarına ihtiyaç duyuluyor" denildi.

UNOCHA'nın verilerine göre, 21 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Etiyopya'nın kuzeybatısındaki Amhara bölgesinde Metema geçiş noktasından 64'ten fazla milletten 22.600'den fazla kişi geçiş yaptı. Sudan'daki çatışmalardan kaçan insanların büyük çoğunluğu Metema geçiş noktasını kullanıyor.

UNOCHA, bölgedekilerin büyük ölçüde Sudan'ın başkenti Hartum'dan geldiğini ve toplam göçün yüzde 76'sını temsil ettiğini bildirdi. Öte yandan gelenlerin yüzde 18'inin Omdurman şehrinden olduğu belirtildi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Çarşamba günü Sudan'daki krizden ve patlak veren şiddet olaylarından etkilenenlere insani yardım sağlamak için 209 milyon ABD doları talep eden bir müdahale planı başlatmıştı.

BM'nin göç örgütü, Sudan'da kötüleşen durumun, birçoğu uzun süredir kendi krizleriyle boğuşan komşu ülkeler üzerinde de ağır etkileri olduğunu bildirmişti.

Sudan, 15 Nisan'dan bu yana başkent Hartum ve diğer bölgelerde Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında silahlı çatışmalara sahne olurken, iki taraf da birbirini çatışmayı başlatmakla suçluyor.