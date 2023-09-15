United Airlines Uçağı Kabin Basıncı Sorunu Nedeniyle Kalkış Yaptığı Havalimanına Geri Döndü

ABD-İtalya seferini yapan United Airlines uçağı, kabin basıncındaki sorun nedeniyle 10 dakikada 28 bin fit alçaldıktan sonra kalkış yaptığı havalimanına geri döndü. Uçakta bulunan 270 yolcu ve 14 kişilik mürettebat güvende.

ABD-İtalya seferini yapan United Airlines uçağı, kabin basıncındaki sorun nedeniyle 10 dakikada 28 bin fit (yaklaşık 8 bin 500 metre) alçaldıktan sonra kalkış yaptığı havalimanına geri döndü.

ABD basınında yer alan haberlere göre, New Jersey'den İtalya'nın başkenti Roma'ya gitmek için Newark Uluslararası Havalimanı'ndan yerel saatle 20.37'de kalkan United Airlines uçağında kabin basıncında sorun yaşandı.

270 yolcu ve 14 kişilik mürettebatı taşıyan uçak, 10 dakikada 28 bin fit alçalmak zorunda kaldı. Ardından uçak yerel saatle 00.27'de, Newark Uluslararası Havalimanı'na geri döndü.

United Airlines'tan bir sözcü, ABD basınına yaptığı açıklamada, uçağın, "kabin basıncındaki bir sorunun çözülmesi için" geri döndüğünü kaydetti.