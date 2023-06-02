UNIFIL Sözcüsü: Barış gücü görevlilerine yönelik saldırıların failleri mahkemeye çıkarılmalı

BEYRUT, 2 Haziran (Xinhua) -- Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Andrea Tenenti, barış gücü görevlilerine yönelik tüm saldırıların faillerinin mahkemeye çıkarılması gerektiğini söyledi.

Lübnan merkezli Ulusal Haber Ajansı'na göre Tenenti, "Barış için hizmet eden erkek ve kadınlara yönelik saldırılar ağır suçlardır ve asla müsamaha gösterilemez" ifadelerini kullandı.

Tenenti'nin açıklaması, Lübnan'daki bir askeri mahkemenin, Hizbullah'ın beş üyesini geçen yıl Lübnan'ın güneyinde İrlandalı BM barış gücü görevlisi Sean Rooney'i öldürmekle suçlamasından birkaç saat sonra geldi.

Tenenti, mahkemenin kararının "adalete doğru atılmış önemli bir adım olduğunu ve suça karışan tüm faillerin mahkeme önüne çıkarılması için çağrıda bulunmaya devam edeceklerini" söyledi.

23 yaşındaki İrlandalı barış gücü görevlisi, 14 Aralık 2022'de Lübnan'ın güneyindeki El-Akabiye'de bir BM barış gücü misyonu sırasında öldürülmüştü.

İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilmesini takip etmek amacıyla konuşlandırılan UNIFIL, 1978 yılından bu yana bölgede faaliyet gösteriyor.

Son verilere göre UNIFIL kapsamında 48 ülkeden gelen 10.122 barış gücü görevlisi bulunuyor.