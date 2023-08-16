UNIFIL, Lübnan ve İsrail sınırındaki gerginlikleri endişe verici buldu

Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail sınırı üzerinde son aylarda meydana gelen gerginliklerin endişe verici olduğunu belirtti. UNIFIL Komutanı General Aroldo Lazaro, İsrail ve Lübnan ordusu yetkilileriyle bir askeri toplantı yaparak sınır üzerindeki ihlalleri görüştü. General Lazaro, taraflara koordinasyon mekanizmasına uymaları ve tek taraflı eylemlerden vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail sınırı üzerinde son aylarda meydana gelen gerginliklerin endişe verici olduğunu belirtti.

UNIFIL'den yapılan açıklamaya göre, UNIFIL Komutanı General Aroldo Lazaro, İsrail ve Lübnan ordusu yetkilileriyle Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL Karargahı'nda "3'lü" bir askeri toplantı yaptı.

Açıklamada, İsrail ve Lübnan arasında yer alıp UNIFIL tarafından denetlenen "Mavi Hat" sınırı üzerinde havadan ve karadan meydana gelen ihlallerin görüşüldüğü kaydedildi.

İsrail ve Lübnan arasında gerginliğe yol açan sınır üzerindeki ihlallerden dolayı General Lazaro'nun derin endişe duyduğuna yer verilen açıklamada, Lazaro'un, taraflara koordinasyon mekanizmasına uymaları, tek taraflı eylemlerden vazgeçmeleri çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Lübnan-İsrail sınırında yaşanan gerilimler

İsrail'in, 1982'de işgal ettiği Lübnan'ın güneyinden 2000 yılında çekilmesinin ardından toplamda 120 kilometre uzunluğundaki sınırın güvenliği UNIFIL'in denetimine geçti.

UNIFIL'in denetimindeki sınır için "Mavi Hat" tabiri kullanılıyor ve tüm bölgede güvenliği sağlamak üzere UNIFIL askeri devriye geziyor.

İsrail, son dönemde sınır hattı üzerinde hendek ve tel örgü gibi güçlendirme faaliyetlerini artırdı. Bunun yanı sıra sınır üzerinde bir kısmı Lübnan'a ait Gacar köyünün tamamını işgal edip etrafına tel örgü çekerek duvar ördü.