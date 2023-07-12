UNIFIL, Lübnan-İsrail sınırındaki gerginliğin sona erdirilmesi çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Lübnan-İsrail sınırındaki gerginliğin sona erdirilmesi çağrısında bulundu. UNIFIL Basın Ofisi Direktör Yardımcısı Candice Ardel, sınırdaki sabotaj girişimi ve ardından yaşanan gerginliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ardel, tarafları olayların çatışmaya dönüşmemesi için itidalli davranmaya çağırdı.