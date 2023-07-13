UNIFIL, İsrail ve Lübnan arasındaki gerilimi durdurmaya çağırdı

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü askerleri, İsrail'in Ghajar kasabasının Lübnan'a ait kısmını ilhak etme girişimine karşı önlem almak için devriye geziyor. İsrail'e ait bir insansız hava aracının saldırısı sonucu üç Hizbullah üyesinin yaralanmasının ardından UNIFIL, tarafları gerilimi tırmandıracak her türlü eylemi durdurmaya çağırdı.

BEYRUT, 13 Temmuz (Xinhua) -- Ghajar kasabasının Lübnan'a ait kısmını ilhak etmek isteyen İsrail'in diktiği dikenli tel örgünün karşısında devriye gezen Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü askerleri, 12 Temmuz 2023. Çarşamba günü Lübnan ve İsrail sınırı yakınlarında İsrail'e ait bir insansız hava aracının saldırısı sonucu üç Hizbullah üyesinin yaralanmasından birkaç saat sonra, UNIFIL iki ülkeyi güney Lübnan'da gerilimin tırmanmasına yol açabilecek her türlü eylemi durdurmaya çağırdı. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)