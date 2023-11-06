UNIFIL, İsrail'in Lübnan'da sivilleri hedef almasını savaş suçu olarak nitelendirdi

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusu tarafından ülkenin güneyinde sivillerin hedef alınmasını savaş suçu olarak niteledi. UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti, İsrail'in dün Lübnan'ın güneyindeki Aynata ve Aytarun beldeleri arasında 3'ü çocuk 4 sivili öldürmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusu tarafından ülkenin güneyinde sivillerin hedef alınmasını savaş suçu olarak niteledi.

UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti, İsrail'in dün Lübnan'ın güneyindeki Aynata ve Aytarun beldeleri arasında 3'ü çocuk 4 sivili öldürmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

UNIFIL'in dün gün boyunca İsrail ile Lübnan arasındaki "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınırda yoğun silah seslerine tanıklık ettiğini belirten Tenenti, şunları kaydetti:

"Lübnan'ın güneyindeki Aytarun yakınlarında 3'ü kız çocuk ve biri kadın olmak üzere 4 sivilin öldürüldüğüne dair trajik haberler duyduk. Tırmanışın kontrolden çıkma ihtimali açık ve mutlaka önlem alınmalıdır."

Tenenti, "Sivillere yönelik saldırıların uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini ve savaş suçu teşkil ettiğini tüm ilgili taraflara hatırlatıyoruz. Daha fazla kişinin zarar görmesini önlemek için herkesi derhal ateşkese çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.