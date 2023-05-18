UNICEF, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için destek çağrısı yaptı

UNICEF, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlerden etkilenen milyonlarca çocuğa verilen desteğin sürdürülmesi yönünde çağrıda bulundu. Örgüt, uluslararası toplumdan, çocukların bir an önce toparlanmasına öncelik vermesini ve ihtiyaçlarının fonlarla karşılanmasını istedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 18 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlerden etkilenen milyonlarca çocuğa verilen desteğin sürdürülmesi yönünde çağrıda bulundu.

İki ülkede yaşanan ölümcül depremlerin üzerinden 100 gün geçti. UNICEF tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, Türkiye'de 2,5 milyon, Suriye'de ise 3,7 milyon çocuğun insani yardıma ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Örgüt, 6 Şubat'ta meydana gelen iki yıkıcı deprem ve akabindeki binlerce artçı sarsıntının pek çok aileyi felaketin eşiğine getirerek çocukları yuvalarından, temiz su, eğitim ve tıbbi bakım gibi temel hizmetlerden mahrum bıraktığını, ayrıca savunmasız çocuklar için güvenlik risklerini artırdığını bildirdi.

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell yaptığı basın açıklamasında, "Her iki ülkedeki çocuklar depremlerin ardından akla hayale sığmayacak kayıp ve üzüntüler yaşadı" dedi. Depremlerin, pek çok ailenin halihazırda son derece savunmasız olduğu bölgeleri vurduğuna işaret eden Russell, "Çocuklar ailelerini ve sevdiklerini kaybetti. Evlerinin, okullarının ve topluluklarının yıkılıp bütün yaşamlarının altüst olduğuna tanık oldular" ifadesini kullandı.

UNICEF uluslararası toplumdan, çocukların bir an önce toparlanmasına öncelik vermesini ve ihtiyaçlarının fonlarla karşılanmasını istedi.

Örgüt, Suriye'de depremden etkilenen çocukların hayati ihtiyaçlarını karşılamak için deprem acil müdahale planını uygulamak üzere 172,7 milyon ABD doları talep ediyor. Bugüne kadar 78,1 milyon ABD doları toplanırken beslenme, sağlık ve eğitim için önemli ölçüde kaynak eksikliği bulunuyor.

UNICEF, Türkiye'deki ihtiyaç sahibi çocuklara gerekli hizmetleri sağlamak için ise örgütün 196 milyon ABD doları yardım çağrısında bulunduğunu, ancak bunun 85 milyon ABD dolarından fazlasının henüz tedarik edilemediğini vurguladı.