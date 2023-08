UNICEF, Nijerya'daki insani krizi ve yoksulluğu azaltmak için 270 milyon dolar taahhüt etti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'daki insani krizi ve yoksulluğu azaltma çabalarını desteklemek için 270 milyon dolar taahhüdünde bulundu. UNICEF Nijerya Temsilcisi Cristian Munduate, Nijerya'da yeni atanan İnsani İşler ve Yoksulluğun Azaltılması Bakanı Betta Edu ile başkent Abuja'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, UNICEF'in, Nijerya'daki insani krizi ve yoksulluğu azaltma çabalarını güçlendirmek için 270 milyon dolar taahhüt ettiği ve kapasite geliştirmeye yönelik teknik destek sağlama sözü verdiği kaydedildi. Bakan Edu ise hükümetin, 133 milyon yoksul ve özellikle de 71 milyon aşırı yoksul Nijeryalıyı aşamalı bir yaklaşımla bu durumdan kurtarmaya kararlı olduğunu belirtti. Eyleme geçilmesi çağrısında bulunan Edu, 'Zaman çok önemli ve yoksulların yükünü hafifletecek sosyal programları hayata geçirmek için ışık hızıyla koşmamız gerekiyor. Nijeryalılar, yenilenen umut gündeminin tam olarak uygulanmasını sabırsızlıkla bekliyor ve şimdi yoğun eylem zamanı.' ifadelerini kullandı. Afrika kıtasında zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Nijerya'da, gelir adaletsizliği, terör örgütü Boko Haram ve silahlı çete üyelerinin saldırıları gibi sorunlar ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlar altında yaşayan bazı Nijeryalılar, daha iyi bir yaşam umuduyla yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.