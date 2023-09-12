UNICEF, Libya'daki sellerden etkilenenlere yardım gönderdi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Libya'nın doğusunda meydana gelen ve büyük can kaybına yol açan sellerden etkilenen binlerce kişi için yardım gönderdi. UNICEF, hijyen kitleri, tıbbi malzemeler ve temel giyim kitleriyle yardım operasyonlarına destek veriyor.

TRABLUS, 12 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Libya'nın doğusunda meydana gelen ve büyük can kaybına yol açan sellerden etkilenen binlerce kişi için yardım gönderdi.

UNICEF Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Daniel Fırtınası'nın neden olduğu kriz devam ederken, UNICEF Libya ivedilikle harekete geçerek 1.100 hijyen kiti ve 10.000 kişilik kritik tıbbi malzeme ile 500 çocuk için temel giyim kiti gönderdi" ifadesini kullandı.

Açıklamada, "UNICEF Libya, ülkenin doğusundaki seller nedeniyle aile üyelerini kaybedenlere içten taziyelerini sunmaktadır. Yerlerinden olanlar, çocuklar ve hastanede yatanlar için yardım operasyonlarına destek vermeye hazırız. İlgili makamlarla temas halindeyiz" ifadesi yer aldı.

Pazar günü Akdeniz üzerinde oluşan fırtınanın tetiklediği seller ve toprak kaymaları 2.000'den fazla kişinin ölümüne yol açarken, fırtınanın geçtiği yerlerde büyük hasar meydana geldi.

Libya'nın doğusundaki hükümetin başbakanı Usame Hammad, seller nedeniyle binlerce kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Yerel yetkililer, hayatını kaybedenler için üç günlük yas ilan etti.

Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Pazar günü, ilgili yetkililerin teyakkuzda bulunması ve fırtınaya karşı önlem alması talimatının yanı sıra "halkı koruma ve hasarı azaltma" sözü verdi.

Libya Sosyal İşler Bakanlığı ve Libya Kızılayı afetten etkilenenlere acil yardım ulaştırmaya başladı.

Zengin petrol kaynaklarına sahip ülke, yıllardır doğu ve batıdaki rakip yönetimler arasında bölünmüş durumda. Her iki yönetime de silahlı gruplar ve milisler destek veriyor.