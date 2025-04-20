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UNICEF: Gazze'deki Çocukların Hayatı Ateşkese Bağlı

UNICEF: Gazze'deki Çocukların Hayatı Ateşkese Bağlı
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UNICEF, Gazze'deki çocukların hayatta kalmasının ateşkesin sağlanması ve yardım girmesi ile mümkün olduğunu açıkladı. Ayrıca, yenidoğanların tedavi edildiği hastanelerin yetersiz donanımla çalıştığı vurgulandı.

UNICEF, Gazze'deki çocukların hayatta kalmasının, ateşkesin yeniden sağlanmasına ve Gazze'ye yardım girmesine bağlı olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze'de yenidoğanların tedavi edildiği çocuk hastanelerinin yeterli tıbbi donanımdan yoksun olduğu ve son derece zor koşullar altında faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Gazze'deki çocukların hayatta kalmasının, ateşkesin yeniden sağlanmasına ve Gazze'ye yardım girmesine bağlı olduğu belirtilen açıklamada, insani yardım girişine yeniden izin verilmesi gerektiği aktarıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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