UNICEF: Gazze'deki çocuklar için insani ara yeterli değil

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze Şeridi'nde yarın başlayacak olan 'insani aranın' yeterli olmadığını belirterek, çocukların hayatta kalması ve insani yardım çalışanlarının etkili bir şekilde hizmet verebilmesi için daha fazla önlem alınması gerektiğini söyledi.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze Şeridi'nde yarın başlayacak olan 'insani aranın' yeterli olmadığını belirterek, "Çocukların hayatta kalması, insani yardım çalışanlarının kalıp etkili bir şekilde hizmet vermesi için insani duraklamalar yeterli değil" dedi.

Gazze Şeridi'nde yarın başlayacak olan 4 günlük 'insani araya' saatler kalırken, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'deki çocukların korunmasına ilişkin toplantısında yaptığı konuşmada, "Savaş sona ermeli, çocukların öldürülmesi ve sakat bırakılmasına derhal son verilmeli" dedi.

"Gazze Şeridi bugün dünyada çocuk olmak için en tehlikeli yerdir"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında sadece 46 gün içinde 5 bin 300'den fazla Filistinli çocuğun öldürüldüğünü ifade eden Russell, bunun 7 Ekim'den bu yana her gün 115'ten fazla çocuğun öldürüldüğü anlamına geldiğini vurguladı. Russell, "Bu rakamlara göre Gazze'deki ölümlerin yüzde 40'ını çocuklar oluşturuyor. Bu eşi benzeri görülmemiş bir durumdur. Başka bir deyişle, Gazze Şeridi bugün dünyada çocuk olmak için en tehlikeli yerdir. Ayrıca bin 200'den fazla çocuğun enkaz altında kaldığı ya da kayıp olduğuna dair haberler alıyoruz" dedi.

"UNICEF, bu katliamın derhal durdurulması için acil insani ateşkes çağrısında bulunuyor"

İsrail-Filistin ihtilafında 2005-2022 yılları arasındaki çatışmalarda toplam bin 653 çocuğun öldürüldüğünü ifade eden Russell, "Çocukların hayatta kalması, insani yardım çalışanlarının kalıp etkili bir şekilde hizmet vermesi için insani aralar kesinlikle yeterli değil. UNICEF, bu katliamın derhal durdurulması için acil insani ateşkes çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"Gazze Şeridi'nde hiçbir yer güvenli değil"

UNICEF'in "sözde güvenli bölgeler" kurulmasına şiddetle karşı çıktığını" vurgulayan Russell, "Gazze Şeridi'nde hiçbir yer güvenli değil ve önerilen bölgeler bu kadar çok sayıda sivilin ihtiyaçlarını karşılayacak altyapıya veya koruma tedbirlerine sahip değil" dedi.

Russell, "Tarafları, kalıcı barışa giden yolda ilk adım olan insani ateşkesten başlayarak bu çağrıya kulak vermeye ve Güvenlik Konseyi üyeleri olarak sizleri, çocuklar için yaşanan bu felakete son vermek için elinizden gelen her şeyi yapmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı. - NEW YORK