Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çocukların güvenliği için Gazze'de ateşkese ve insani koridora ihtiyaç olduğunu bildirdi. UNICEF Sözcüsü James Elder, İsrail-Gazze çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

UNICEF: Gazze'de çocukların güvenliği için ateşkes ve insani koridora ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çocukların güvenliği için Gazze'de ateşkese ve insani koridora ihtiyaç olduğunu bildirdi.

UNICEF Sözcüsü James Elder, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, İsrail-Gazze çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Elder, "Çocukların güvenliği için Gazze'de ateşkese ve insani koridora ihtiyaç var." dedi.