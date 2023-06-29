UNICEF: Dünya Haiti halkını yüzüstü bıraktı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Haiti'deki güvenlik durumunun kabul edilemez olduğunu belirterek 'Dünya Haiti halkını yüzüstü bıraktı.' dedi. Russell, Haiti'de yardıma muhtaç olan insan sayısının arttığını ve özellikle çocukların durumunun endişe verici olduğunu vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Haiti'deki güvenlik durumunun kabul edilemez olduğunu belirterek "Dünya Haiti halkını yüzüstü bıraktı." dedi.

Russell, geçen hafta düzenlediği Haiti ziyaretinin ardından New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında gazetecilerle bir araya geldi.

Haiti'de daha önce hiç olmadığı kadar insanın yardıma muhtaç hale geldiğine dikkati çeken Russell, "Bugün Haiti'de yaklaşık 5,2 milyon, yani toplumun hemen hemen yarısı insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Bunların 3 milyonu çocuk." diye konuştu.

Kurumların hizmet veremediğini ve şiddete başvuran silahlı grupların ülkenin başkenti Port-au Prince'in yüzde 60'ını ve tarımsal alanlarını kontrol ettiğini aktaran Russell, "Mevcut güvenlik durumu kabul edilemez. Kadınlar ve çocuklar ölüyor. Okullar ve kamu alanları her zaman güvenli yerler olmalı." dedi.

Russell, "Dünya Haiti halkını yüzüstü bıraktı. Acilen harekete geçmezsek toplumun geleceği büyük risk altına girecek." uyarısında bulundu.

Haiti'deki şiddet olayları

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken, kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

BM raporunda başkent Port-au-Prince'teki güvenlik sorunlarının, savaştaki bir ülkenin seviyesine ulaştığı belirtilmişti.

Silahlı çete üyelerinin bölgelerini genişletmek için birbiriyle mücadele ettiği aktarılan raporda, çetelerin birbiriyle ve polisle aralarındaki çatışmaların çok sayıda sivilin ölümüne neden olduğu vurgulanmış, Haitililerin ülkedeki durum nedeniyle son 10 yıldaki en kötü insani krizlerden biriyle karşı karşıya oldukları ifade edilmişti.