UNHRC, Sudan'daki çatışmaları ele alacak
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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC), Sudan'daki çatışmalar kapsamında toplanıyor. UNHRC, söz konusu oturumda Sudan'daki çatışmaların insan haklarına etkisinin ele alınacağını bildirdi.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC), bugün Sudan'daki çatışmalar kapsamında toplanıyor.
UNHRC'den yapılan açıklamada, oturumun İngiltere, Norveç, ABD ve Almanya'nın 5 Mayıs'ta yaptığı talep doğrultusunda düzenleneceği aktarıldı. Bu talebin, 52 ülke tarafından da desteklendiği açıklandı. UNHRC, söz konusu oturumda Sudan'daki çatışmaların insan haklarına etkisinin ele alınacağını bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya