UNHRC, Sudan'daki çatışmaları ele alacak

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC), bugün Sudan'daki çatışmalar kapsamında toplanıyor.

UNHRC'den yapılan açıklamada, oturumun İngiltere, Norveç, ABD ve Almanya'nın 5 Mayıs'ta yaptığı talep doğrultusunda düzenleneceği aktarıldı. Bu talebin, 52 ülke tarafından da desteklendiği açıklandı. UNHRC, söz konusu oturumda Sudan'daki çatışmaların insan haklarına etkisinin ele alınacağını bildirdi.