UNHCR, Sudanlı Mültecilerin Çad'a Akın Etmesi Karşısında Desteğin Arttırılmasını İstiyor

YAOUNDE, 20 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Sudanlı mültecilerin Çad'ın doğu kesimine akın etmesi karşısında uluslararası toplumu bu ülkeye desteğini arttırmaya çağırdı.

UNHCR Çad Temsilcisi Laura Lo Castro Pazartesi günü yaptığı bir Twitter paylaşımında, 15-18 Haziran tarihleri arasında binlerce yeni Sudanlı mültecinin, Çad'ın Sudan ile olan doğu sınırına çok yakın olan Ouaddai bölgesindeki Assoungha'ya bağlı Adre kasabasına geldiğini söyledi.

Yüzlerce yaralı, kayıp ve travma geçirmiş çocuğun Çad'a gelmeye devam ettiğini belirten Castro'ya göre giderek derinleşen ve ciddi bir insani acil duruma dönüşen bu krize müdahale etmek için yeterli kaynak mevcut değil.

UNHCR'dan Pazar günü yapılan bir açıklamada, krizin başlamasından bu yana yaklaşık 116.000 Sudanlı mültecinin doğu Çad'a geldiğini ve bu sayının ilk altı aylık tahmin olan 100.000'i iki aydan daha kısa sürede aştığı kaydedilmişti.

Açıklamaya göre Sudan'daki istikrarsızlık, devam eden silahlı şiddet ve topluluklar arası çatışmalar nedeniyle 2023 yılı sonuna kadar 250.000 mültecinin yanı sıra 60.000 kadar daha önce ülkeyi terk etmiş Çadlı mültecinin ve üçüncü ülke vatandaşının Çad'a gelmesi bekleniyor.