UNHCR, Libya'ya sel felaketi yardımı gönderdi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Libya'nın doğusunu yerle bir eden ölümcül sel felaketi nedeniyle bu ülkeye yardım malzemeleri gönderdiğini duyurdu. UNHCR, Derne'deki sahra hastanesine ilaçlar, acil yardım çadırları ve jeneratörler sağladı.

TRABLUS, 26 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Libya'nın doğusunu yerle bir eden ölümcül sel felaketi nedeniyle bu ülkeye yardım malzemeleri gönderdiğini duyurdu.

UNHCR'den Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, örgüt son iki gün içinde sellerden en çok etkilenen Derne'deki sahra hastanesine 10,000'den fazla hastanın tedavisi için gerekli ilaçları teslim etti. BM örgütü ayrıca Libya Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir hastane ile bir acil servise acil durumlarda daha iyi müdahale edebilmelerine yardımcı olmak üzere iki acil yardım çadırı ve iki jeneratör verdi.

UNHCR, şu ana kadar selden etkilenen 18,355 kişiye hijyen kitleri, plastik örtüler, battaniyeler, mutfak setleri ve güneş enerjili lambalar gibi yardım malzemelerinin ulaştırıldığını ve daha fazla yardımın da yolda olduğunu belirtti.

Akdeniz fırtınası Daniel, 10 Eylül Pazar günü Libya'da son yılların en geniş çaplı ve en kötü sel felaketini tetikledi. Bu felaket binlerce kişinin ölümüne neden olurken, bölgenin altyapısında ciddi hasara yol açtı.