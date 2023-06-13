UNHCR, Kongo'da yerinden edilmiş kişilere yönelik saldırıları kınadı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devlet dışı silahlı grupların zorla yerinden edilmiş kişilere yönelik ağır saldırılarını kınadı ve bu şiddet eylemlerinin masum insanların ölümüne ve savunmasız birey ve ailelerin kitlesel olarak yerinden edilmesine neden olduğunu belirtti.

CENEVRE, 13 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devlet dışı silahlı grupların zorla yerinden edilmiş kişilere yönelik ağır saldırılarını kınadı ve bu şiddet eylemlerinin masum insanların ölümüne ve savunmasız birey ve ailelerin kitlesel olarak yerinden edilmesine neden olduğunu belirtti.

UNHCR'den Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, aynı gün içerisinde gerçekleşen son saldırıda, silahlı saldırganlar Ituri vilayetinde yerlerinden edilmiş insanların barındığı kampa saldırı düzenledi ve aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu en az 45 kişinin ölümüne sebep oldu.

UNHCR basın açıklamasında, saldırı esnasında barınakların ateşe verilmesi sonucu en az 12 kişinin yanarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

UNHCR'nin Güney Afrika Bölge Bürosu Direktörü Valentin Tapsoba, "UNHCR, savunmasız sivil nüfusa yönelik bu çirkin saldırıları en güçlü şekilde kınıyor" dedi.

UNHCR, bölgede şiddetin yeniden canlanmasının derin endişeye yol açtığını belirterek çatışmanın nedenlerini ele almak ve kalıcı barış ve istikrarı teşvik etmek için sürekli çabalara duyulan acil ihtiyacın altını çizdi.