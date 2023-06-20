UNHCR, Dünya Mülteciler Günü için 'Evden Uzakta Umut' dijital sergi düzenledi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Temsilciliği tarafından "Dünya Mülteciler Günü" vesilesiyle "Evden Uzakta Umut" isimli dijital sergi düzenlendi.

CerModern'deki sergiye, UNHCR Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Leclerc, burada yaptığı konuşmada, sergideki İstanbul ve İzmir'de yaşayan 20 mültecinin öyküsünü anlatan kısa filme değinerek, "Burada Dünya Mülteciler Günü'nü idrak etmek için bir aradayız. Bu kutlanacak bir gün değil çünkü ne yazık ki insanların savaşlar ve zulümler sebebiyle ülkelerinden kaçtığı ve bu rakamların günden güne arttığı bir ortamda yaşıyoruz." dedi.

Dünya çapında milyonlarca kişinin zorla yerinden edildiğini vurgulayan Leclerc, "Ne yazık ki 2022 sonu itibarıyla bu rakam 108 milyonun üzerine çıktı." diye konuştu.

Leclerc, dünyada ortaya çıkan yeni insani trajedilerden ötürü bu rakamların gitgide daha da yükseldiğine işaret ederek, Sudan'daki trajedi sebebiyle 100 binlerce insanın yerinden edildiğine dikkati çekti.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hem Türk vatandaşlarının hem de aynı yerde yaşayan Suriyelilerin hayatlarını kaybettiğini hatırlatan Leclerc, geçen hafta Ege sularında büyük bir gemi kazasına şahitlik ettiklerini, onlarca mültecinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce mültecinin kayıp olduğunu aktardı.

Leclerc, Türkiye'nin dünyada en fazla sığınmacıya sahip ülke olduğunu ve sığınmacıların kendilerine yeni bir hayat inşa etmeleri için çeşitli imkanlar sunduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından müzik dinletisi yapıldı, serginin açılışı gerçekleştirildi.