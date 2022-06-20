UNHCR: Dünya genelinde 100 milyondan fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 2021 sonunda dünya genelinde çatışma, şiddet, zulüm korkusu ve insan hakları ihlalleri nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan toplam insan sayısının 89,3 milyona yükseldiğini ve 2022'de de milyonlarca Ukraynalının ve başka yerlerdeki kişilerin de yerinden edilmesiyle bu sayının 100 milyonu aştığını bildirdi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Komiseri Filippo Grandi, Dünya Mülteciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, "Ukrayna'daki savaşın yanı sıra Etiyopya, Burkina Faso, Myanmar, Nijerya, Afganistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi yerlerde yeni veya devam eden acil durumlar, bu şaşırtıcı rakama katkıda bulundu" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Komiseri Filippo Grandi, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında dünya liderlerinin çatışmaları çözmekte 'aciz veya isteksiz' olmaları nedeniyle önlerinde olan çalışmaları bir kez daha hatırladıklarını belirterek, "Biz UNHCR'de yakın zamanda hayal bile edilemeyecek gibi görünen bir şeyi duyurduk: 100 milyon insan şimdi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ukrayna'daki savaşın yanı sıra Etiyopya, Burkina Faso, Myanmar, Nijerya, Afganistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi yerlerde yeni veya devam eden acil durumlar, bu şaşırtıcı rakama katkıda bulundu" ifadelerini kullandı. Grandi, liderlerin, kalıcı ve insancıl çözümlerle yerlerinden edilenlerin içinde bulunduğu kötü durumu çözmek ve barışı sağlamak için birlikte çalışabileceğini ifade ederek, "Dünyanın bir seçeneği var: ya zulüm, şiddet ve savaş eğilimini tersine çevirmek için bir araya gelin ya da 21. yüzyılın mirasının devam eden zorunlu yerinden edilme olduğunu kabul edin. Yapılacak hangi şeyin doğu ve akıllıca olduğunu hepimiz biliyoruz" dedi.

2021 SONUNDA EVİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALAN KİŞİ SAYISI 89,3 MİLYONA YÜKSELDİ

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) Ocak-Aralık 2021 dönemini yansıtan ancak bu yılın başlarında meydana gelen gelişmeler nedeniyle de sunulan bazı verilerin 23 Mayıs itibariyle alınan bilgilere dayanan en son Küresel Eğilimler raporuna göre, 2021 sonunda dünya genelinde çatışma, şiddet, zulüm korkusu ve insan hakları ihlalleri nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan toplam insan sayısı 10 yıl önceki sayının iki katını aşarak 89,3 milyona yükseldi. Raporda, 2022'de milyonlarca Ukraynalının ve başka yerlerdeki kişilerin yerinden edilmesiyle yerinden edilmeye zorlanmış toplam kişi sayısının 100 milyonu aştığı ifade edilirken, bunun dünyadaki her 78 kişiden 1'inin kaçmak zorunda kaldığı anlıma geldiği belirtildi. "Yeni mülteci durumları ortaya çıkıp yoğunlaştıkça ve mevcut olanlar yeniden alevlendikçe veya çözümsüz kaldıkça, artan ölçekte kalıcı çözümlere yönelik ihtiyaç vardır" denildi.

DEVAM EDEN VE YENİ GELİŞEN ÇATIŞMALAR YERİNDEN EDİLMEYİ TETİKLİYOR

Devam eden ve yeni gelişen çatışmaların dünya genelinde yerinden edilmeyi tetiklediği ifade edilen açıklamada, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde çatışmanın, en az 2,5 milyon kişinin ülke içinde yerinden edilmesine ve bunlardan 1,5 milyonunun yıl içinde evlerine dönmesine neden olduğu belirtildi. Afganistan'da ise Ağustos 2021'de Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesine yol açan olayların hem ülke içinde hem de komşu ülkelere insanların yerinden edilmesiyle sonuçlandığı ve yıl içinde 790 binden fazla Afgan'ın geri dönmüş olmasına rağmen ülke içinde yerinden edilen insan sayının üst üste 15 yılda arttığı ifade edildi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Nijerya, Güney Sudan, Sudan, Suriye ve Yemen'in 2021'de ülke içinde yerinden edilen insan sayısında 100 bin ila 500 bin arasında artış gördüğü belirtildi.

MÜLTECİ SAYISISI 2021 SONUNDA 21,3 MİLYONA YÜKSELDİ

Yıl boyunca, 2020'de 20,7 milyon olan mülteci sayısının 2021 sonunda 21,3 milyona yükseldiği ve bunun on yıl önce 10,5 milyon olduğu belirtildi. Aynı dönemde yurt dışında yerinden edilen Venezuelalıların sayısının da 3,9 milyondan 4,4 milyona yükseldiği ifade edildi.

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN EDİLEN KİŞİLER

Silahlı çatışmalar, yaygın şiddet veya insan hakları ihlalleri nedeniyle kendi ülkeleri içinde yerinden edilen kişilerin, dünya genelinde zorla yerinden edilen nüfusun çoğunluğunu oluşturmaya devam ettiğini ifade edilen raporda, 'ülke içinde yerinden edilmiş kişiler (IDP)' olarak bilinen insanların, yerinden edilmiş tüm kişilerin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturduğuna yer verildi. "2021'in sonunda Suriye, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Yemen, Etiyopya ve Afganistan küresel olarak en geniş 'ülke içinde yerinden edilmiş' nüfusa ev sahipliği yapmaya devam etti" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya