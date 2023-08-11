UNHCR: Çad'daki mülteci krizi henüz bitmedi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Batı-Orta Afrika Bölge Ofisi Direktörü Abdurrauf Gnon Konde, Çad'daki mülteciler krizinin henüz bitmediğini vurgulayarak 'Bu durum daha da kötüye gidebilir. Bu nedenle hazırlıklı olmalıyız.' dedi. Konde, ilk kez ziyaret ettiği Çad'ın başkenti Encemine'de, ülkedeki insani durum konusunda basın toplantısı düzenledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Batı- Orta Afrika Bölge Ofisi Direktörü Abdurrauf Gnon Konde, Çad'daki mülteciler krizinin henüz bitmediğini vurgulayarak "Bu durum daha da kötüye gidebilir. Bu nedenle hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Konde, ilk kez ziyaret ettiği Çad'ın başkenti Encemine'de, ülkedeki insani durum konusunda basın toplantısı düzenledi.

Dünya genelindeki yardım konusunda arz-talep dengesizliğine dikkati çeken Konde, bu durumun, ihtiyaç sahiplerine hizmet etme kabiliyetini ciddi şekilde sınırlandırdığını vurguladı.

"Mültecilerin en büyük sorunu barınak ve yiyecek"

Konde, mültecilerin en büyük sorununun barınak ve yiyecek olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Özellikle mültecileri dinledim. Onların şu ana kadar verilen yardımların yetersizliği konusundaki eleştirilerini dinledim. Bunun acı bir şekilde farkındayız ve bütçe kaynaklarımız dahilinde durumu iyileştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz."

Bu krizin henüz bitmediğinin altını çizen Konde, "Bu durum daha da kötüye gidebilir. Bu nedenle hazırlıklı olmalıyız" diye konuştu.

"Çad'da mülteci sayısı 358 bini geçti"

Konde, "An itibarıyla 358 bin yeni mülteciyi aştık ve her şey bunun yakın zamanda yavaşlamayacağını gösteriyor. UNHCR tarafından bize ayrılan miktar 388 milyon dolar iken bu miktarın sadece yüzde 26'sını elde ettik." ifadesini kullandı.

Direktör Konde, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin yakında büyük bir heyet ile Çad'ı ziyaret edeceğini duyurdu.