UNESCO: Gelecek 30 yıl içinde Akdeniz'de 1 metreyi aşan tsunami olacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UNESCO: Gelecek 30 yıl içinde Akdeniz'de 1 metreyi aşan tsunami olacak

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
UNESCO: Gelecek 30 yıl içinde Akdeniz'de 1 metreyi aşan tsunami olacak

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Portekiz'de yapılacak Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nda "Tsunamiye Hazır" programını açıklayacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Portekiz'de yapılacak Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nda "Tsunamiye Hazır" programını açıklayacağını duyurdu. UNESCO tarafından dün yapılan açıklamada, program dahilinde 2030 yılına kadar deniz veya okyanusta kıyısı bulunan ülkelerin hepsini "Tsunamiye Hazır" hale getirileceği, 30 yıl içinde Akdeniz'de 1 metreyi aşan tsunami olacağı belirtildi.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da gelecek hafta UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay tarafından açılanacak tsunami eğitim programı dahilinde halihazırda Karayipler, Pasifik ve Hint Okyanusu bölgelerindeki 21 ülkede 40 topluluğun pilot uygulama olarak eğitildiği belirtildi. UNESCO açıklamasında Tsunamilerin, nispeten seyrek meydana geldiğini ancak düşünülenden daha sık gerçekleştiğini ifade etti. Örneğin, ABD'nin ev sahipliği yaptığı Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, yılda ortalama 7 olmak üzere 125 tsunami olayını kaydettiği vurgulandı.

AKDENİZ'DE 1 METRELİK DALGA

Dünya genelinde tsunamilerin çoğunlukla Pasifik ve Hint Okyanusu bölgelerindeki halkı etkilese de istatisklere göre gelecek 30 yıl içinde Akdeniz'de 1 metreyi aşan tsunami dalgasının meydana geleceği öngörüldü. UNESCO, tsunamilerin yüzde 78'inin deprem gibi sismik hareketlerden, yüzde 10'unun volkanik olaylardan ve heyelanlardan, yüzde 2'sinin ise meteorolojik olaylardan kaynaklandığını vurguladı.

UNESCO program dahilinde kıyı halkının tsunamilere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak, can kaybını, geçim kaynakları ve mal kayıplarını en aza indirgenmesinin amaçlandığı belirtildi.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Portekiz Akdeniz Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title