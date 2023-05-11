UNDP Hatay'a destek merkezi kuracak

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yetkilileri, deprem felaketinde en çok yıkıma uğrayan illerden Hatay'a gelerek Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la bir araya geldi. Ziyarette, Birleşik Krallık Fonu ile UNDP ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde kentte yapılacak altyapı yatırımları ve vatandaşa yönelik destekleyici çalışmalar görüşülürken, özellikle kadın, çocuk yaşlı ve engelli insanların öncelikli olarak faydalanacağı destek merkezinin bir an önce hayata geçirilmesi üzerinde duruldu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yetkilileri, deprem felaketinde en çok yıkıma uğrayan illerden Hatay'a gelerek Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la bir araya geldi. Ziyarette, Birleşik Krallık Fonu ile UNDP ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde kentte yapılacak altyapı yatırımları ve vatandaşa yönelik destekleyici çalışmalar görüşülürken, özellikle kadın, çocuk yaşlı ve engelli insanların öncelikli olarak faydalanacağı destek merkezinin bir an önce hayata geçirilmesi üzerinde duruldu.

280 metrekarelik prefabrik kalıcı bir merkez kurulması amaçlanırken, tesisin kurulacak yerin belirlenmesi ve altyapısının hazırlanması için Hatay Büyükşehir Belediyesi destek verecek. 100 kişilik tuvaletin de yapılacağı tesise, engellilerin de kullanabileceği çok fonksiyonlu araçlarla gelecek depremzedeler, burada görevli psikososyal destek sağlayacak ekiplerden yardım alacak. Bünyesinde çalışacak ekiplerin desteklenmesini ve eğitimini de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın üstlenmesi kararlaştırılırken, deprem yaralarının sarılmasının ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi, yapımı için Birleşik Krallık Fonunun maddi destek sağladığı tesiste kendi modelini uygulamaya devam edecek.

"ACILARI MÜMKÜN OLDUĞUNCA EN AZA İNDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Başkan Savaş, görüşmede Birleşmiş Milletler heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Bizi diri, ayakta tutan dayanışma ruhudur. Zor zamanlarda yardım için yanımızda olan sizler gibi alanında uzman insanları görmek, bizi mutlu ediyor. Hatay'da acıları mümkün olduğunca en aza indirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yetkilileri ise görüşmede, Hatay için ayrıca yardım malzemeleri, kamu hizmetleri sunumunu eski haline getirme, konteyner kentlerde yaşam koşullarını iyileştirme ve tehlike altındaki kültür miras eserlerini korumaya odaklandıklarının da altını çizdi.

DESTEK MERKEZİ TEMMUZ AYINDA HİZMET VERMEYE BAŞLIYOR

Tesisin kurulumu için yerleşkesinde sosyal alanlar bulunan, belediyenin tüm imkanlarını içinde barındıran EXPO alanının üzerinde durulurken, projenin Temmuz ayı içinde kurgulanması, Eylül ayında ise tam kapasite olarak çalışmaya başlaması hedefleniyor.