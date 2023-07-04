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UMSC İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakılmasını Kınadı

UMSC İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakılmasını Kınadı

Dünya Haberleri

Uganda Müslüman Yüksek Konseyi (UMSC), İsveç'in başkenti Stockholm'de cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı. UMSC Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed Ali Waisma, bu hareketi 'barbarca ve saygısızca' bir adım olarak nitelendirdi ve Avrupa ülkelerinin Müslümanlara yönelik provokatif yaklaşımları engellemesi gerektiğini vurguladı.

Uganda Müslüman Yüksek Konseyi (UMSC), İsveç'in başkenti Stockholm'de cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

UMSC Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed Ali Waisma, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Waisma, Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınayarak, bu hareketi "barbarca ve saygısızca" bir adım olarak nitelendirdi.

İsveç ve diğer Avrupa ülkelerinin, Müslümanlara yönelik provokatif yaklaşımları ve toplumsal barışı bozacak davranışları engellemesi gerektiğinin altını çizen Waisma, "Avrupa gibi bir medeni dünyada Müslümanlara yönelik provokasyon gerçekten gereksiz." ifadesini kullandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci günü, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Olay, İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası toplumda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Kavak - Dünya

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