Umre Dönemi Başladı, Müslümanlar Kutsal Topraklarda İbadetlerini Yerine Getiriyor

Umre dönemi başladı ve Müslümanlar kutsal topraklara giderek ibadetlerini yerine getiriyor. Medine'de Mescid-i Nebevi'yi ziyaret eden umreciler, ardından Mekke'ye giderek Kabe-i Muazzama'yı tavaf ediyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen binlerce Müslüman dualar ediyor ve umrelerini tamamlıyor. Suudi Arabistan'da umrelerini yapan vatandaşlar ise ibadetlerine devam ediyor.

Umre döneminin başlamasıyla birlikte kutsal topraklara giden Müslümanlar ibadetlerini yerine getiriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre 1. umre dönemi 15 Ağustos itibariyle başlamıştı. Umre döneminin başlamasıyla dünyanın farklı noktalarındaki Müslümanlar kutsal topraklarda umre ibadetlerini yerine getiriyor. Kutsal topraklara ziyaretlerini gerçekleştirmek isteyenler önce Hz. Muhammed'i(sallallahu aleyhi ve sellem)selamlamak için Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'ye gidiyor. Umreciler, Medine'de bulunan Kuba ve Kıbleteyn Mescitleri başta olmak üzere Uhud ve Hendek savaşlarının yapıldığı yerleri de ziyaret ediyorlar. Ardından Mekke'ye giden Müslümanlar Mescid-i Haram'da bulunan Kabe-i Muazzama'yı da ziyaret ederek tavaf ediyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinde gelen binlerce Müslüman tavafın yanı sıra namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okuyor, dualar ediyor. Daha sonra Safa ve Merve tepeleri arasında Say yapan umreciler umresini tamamlamış oluyor.

Öte yandan Mekke'deki Sevr Dağı, Arafat Dağı ve Nur Dağı başta olmak üzere bir çok kutsal yeri ziyaret ediyorlar. Suudi Arabistan'da umrelerini yapan vatandaşların bir kısmı ülkesine geri dönerken, bir kısmı ise ibadetlerine devam ediyor. - MEKKE