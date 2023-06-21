Umman ve İran Dışişleri Bakanları işbirliğini görüştü

Umman Dışişleri Bakanı Bedir bin Hamed bin Hamud el-Busaidi, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile işbirliğini güçlendirme yollarını görüştü. İkili ilişkiler ve ortak işbirliğini geliştirme alanlarını konuşan bakanlar, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın İran ziyaretinin sonuçlarını da ele aldı. İki bakan ayrıca, bazı uluslararası ve bölgesel meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Umman Dışişleri Bakanı Bedir bin Hamed bin Hamud el-Busaidi, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile işbirliğini güçlendirme yollarını görüştü.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Busaidi ile Abdullahiyan, başkent Muskat'ta bir araya geldi.

İkili ilişkiler ve ortak işbirliğini geliştirme alanlarını görüşen bakanlar, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın mayıs ayında İran'a yaptığı ziyaretin sonuçlarını konuştu.

İki bakan ayrıca, bazı uluslararası ve bölgesel meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Katar'ın ardından dün Körfez turunun ikinci durağı Umman'a gelmişti.