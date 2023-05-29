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Umman Sultanı Bin Tarık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Umman Sultanı Bin Tarık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Dünya Haberleri

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Umman Sultanı bin Tarık, seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telgraf gönderdi. Erdoğan'ı tebrik eden ve başarılar dileyen Bin Tarık, 'dost Türk halkına daha da ilerleme ve refah dilediğini' ifade ederek iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerinin daha da gelişmesi ve büyümesi temennisinde bulundu.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Umman Sultanı bin Tarık, seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telgraf gönderdi.

Erdoğan'ı tebrik eden ve başarılar dileyen Bin Tarık, "dost Türk halkına daha da ilerleme ve refah dilediğini" ifade ederek iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerinin daha da gelişmesi ve büyümesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Ali Semerci - Dünya

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