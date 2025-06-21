Umman Sinema Derneği'nden Türkiye Büyükelçisine ziyaret

Umman Sinema Derneği (Omani Cinema Association) Başkanı Dr. Muhammed bin Abdullah el-Acemi ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin Umman Büyükelçisi Prof. Dr. Muhammed Hekimoğlu'nu derneğin Maskat'taki merkezinde konuk etti.

Görüşmede, iki ülke arasında kültürel diyalog ve sinema alanında ortak projeler ele alındı. Ortak film yapımları, "Türk Sinema Geceleri" organizasyonları, teknik eğitim programları ve festival iş birlikleri gündeme geldi.

Toplantı sonrası Dr. el-Acemi, Büyükelçi Hekimoğlu'na derneğe ait gösterim salonları, eğitim altyapısı ve yapım tesislerini gezdirdi. Görüşmede, Ummanlı genç sinemacıların desteklenmesi amacıyla yürütülen projeler de detaylı şekilde tanıtıldı.

Dr. el-Acemi, bu görüşmenin Umman sinemasının uluslararası arenadaki yerini güçlendirmeyi amaçladığını ve Türkiye ile kalıcı sinema iş birlikleri kurma niyetinde olduklarını belirtti.