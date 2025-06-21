Umman Sinema Derneği'nden Türkiye Büyükelçisine ziyaret

Umman Sinema Derneği'nden Türkiye Büyükelçisine ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umman Sinema Derneği Başkanı Dr. Muhammed bin Abdullah el-Acemi, Prof. Dr. Muhammed Hekimoğlu'nu ağırladı.

Umman Sinema Derneği (Omani Cinema Association) Başkanı Dr. Muhammed bin Abdullah el-Acemi ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin Umman Büyükelçisi Prof. Dr. Muhammed Hekimoğlu'nu derneğin Maskat'taki merkezinde konuk etti.

Görüşmede, iki ülke arasında kültürel diyalog ve sinema alanında ortak projeler ele alındı. Ortak film yapımları, "Türk Sinema Geceleri" organizasyonları, teknik eğitim programları ve festival iş birlikleri gündeme geldi.

Toplantı sonrası Dr. el-Acemi, Büyükelçi Hekimoğlu'na derneğe ait gösterim salonları, eğitim altyapısı ve yapım tesislerini gezdirdi. Görüşmede, Ummanlı genç sinemacıların desteklenmesi amacıyla yürütülen projeler de detaylı şekilde tanıtıldı.

Dr. el-Acemi, bu görüşmenin Umman sinemasının uluslararası arenadaki yerini güçlendirmeyi amaçladığını ve Türkiye ile kalıcı sinema iş birlikleri kurma niyetinde olduklarını belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü

Özgür Özel sözünü tuttu! Can dostunun kızını yalnız bırakmadı
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler

İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.