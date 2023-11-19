Umman İsrail'in Filistinli Mültecilere Yardım Okulunu Bombalamasını Kınadı

Umman, İsrail'in Gazze Şeridi'nde BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı olan El-Fahura Okulu'nu bombalamasını kınayarak, Filistinlilere yönelik 'gerekçelendirilemez saldırılara' tepki gösterdi.

Umman, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı olan ve çok sayıda kişinin sığındığı El-Fahura Okulu'nu bombalamasını kınayarak, Filistinlilere yönelik "gerekçelendirilemez saldırılara" tepki gösterdi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik "gerekçelendirilemez saldırılarına" devam etmesinin kınandığı bildirildi.

Gazze'de UNRWA'ya bağlı El-Fahura Okulu'na yapılan ve sivil sığınmacıların ölümüne neden olan "vahşi katliama" tepki gösterilen açıklamada, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.

"İsrail'in Filistin topraklarında uluslararası hukuka ve kararlara aykırı işgali, saldırıları ve zulmü karşısında Filistin halkının dik duruşundan" övgüyle bahsedilen açıklamada, "uluslararası topluma saldırıları durdurması için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulama ve somut adımlar atma" çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusunun, dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, UNRWA bünyesinde olan ve çok sayıda kişinin sığındığı El-Fahura Okulunu bombaladığı, saldırıda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı, okul koridorlarında kalan cenazeleri çıkarmada büyük zorlukların yaşandığı duyurulmuştu.