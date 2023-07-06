Umman Dışişleri Bakanı Filistin'deki Son Gelişmeler Hakkında Konuştu

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) aktörlerle Filistin'deki son gelişmelere ilişkin diplomatik ve siyasi bir hareketliliğin bulunduğunu bildirdi. Busaidi, Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilen 11. Ürdün-Umman Ortak Bakanlar Komitesi görüşmeleri sonunda Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) aktörlerle Filistin'deki son gelişmelere ilişkin diplomatik ve siyasi bir hareketliliğin bulunduğunu bildirdi.

Busaidi, Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilen 11. Ürdün-Umman Ortak Bakanlar Komitesi görüşmeleri sonunda Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Busaidi, Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin son bulması konusunda tutumlarının net olduğunu ve bu hedefin gerçekleşmesi için çaba sarf etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

BMGK'de çeşitli aktör ülkelerle diplomatik ve siyasi bir hareketliliğin bulunduğunu dile getiren Busaidi, bu noktada BMGK geçici üyesi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Arap ülkelerinin görüşlerini açık bir şekilde ifade ettiğini söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi de BMGK'de Filistin'deki durumların görüşülmesi için kapalı oturum gerçekleşmesi amacıyla yapılan koordinasyonlara dair sorulan bir soru üzerine, "Arap ülkelerinin, İsrail'in gerginliği tırmandırmasına karşı olduğunu ve bu konuda koordinasyonların sürdüğünü" söylemekle yetindi.

Ürdün ve Umman'ın barış için çalışan iki ülke olduğunu vurgulayan Safedi, Filistin topraklarında yaşananların gerginliği tırmandırdığını belirtti.

İsrail'den Cenin'e baskın

İsrail ordusu, 3 Temmuz'da Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırılarında 4'ü çocuk 12 Filistinli öldürülmüş, 20'si ağır olmak üzere yaklaşık 120 Filistinli yaralanmıştı.

Mülteci kampından çekilen İsrail ordusu, bir askerinin öldüğünü açıklamıştı.