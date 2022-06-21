Uluslararası Yoga Günü: Maldivler'de polis 'İslam'a karşı' diyerek yoga yapanlara saldıranları gazla dağıttı

Maldivler'de Uluslararası Yoga Günü vesilesiyle yapılan toplu yoga seansına katılanlar, radikal İslamcıların saldırısına uğradı.

Polis, yoganın İslam'a aykırı olduğunu belirten dövizler taşıyan saldırganları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve biber gazı kullandı.

Olaylarda en az altı kişi gözaltına alındı.

Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği Uluslararası Yoga Günü etkinlikleri kapsamında bir futbol stadyumunda yapılan toplu yoga seansına yaklaşık 150 kişi katılıyordu.

Katılımcılar arasında hükümet yetkilileri ve diplomatlar da bulunuyordu.

Toplu yoga etkinliği, Maldivler Spor Bakanlığı ve Hindistan Yüksek Komisyonu tarafından organize edilmişti.

Maldivler Cumhurbaşkanı İbrahim Muhammed Salih yoga seansını hedef alan saldırının ciddi bir endişe yarattığını söyledi ve sorumluları cezalandırma sözü verdi.

Daha çok turistik kumsallarıyla bilinen Güney Asya ülkesi Maldivler'de aşırılık yanlıları güvenlik güçleri için son dönemde büyük endişe yaratıyor.

Yetkililer, geçen yıl Meclis Başkanı Muhammed Naşid'i hedef alan suikast girişiminden de aşırılık yanlısı İslamcıları sorumlu tutuyor.

Hükümet radikal İslamcılara yönelik operasyonları artırmış, 2019 yılında IŞİD için eleman topladığından şüphelenilen bir kişi tutuklanmış, yabancı ülkelerden gelen imamların da ülkeye girişi yasaklanmıştı.