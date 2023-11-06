Uluslararası Örgütlerden Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı uluslararası örgütlerin ve insani yardım kuruluşlarının başkanları ve yöneticileri, Gazze'de yaşananlar ile ilgili ortak bildiri yayınladı. Bildiride, 'Acil bir insani ateşkese ihtiyacımız var. 30 gün oldu. Yeter artık. Bu artık sona ermeli' ifadeleri yer aldı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı uluslararası örgütlerin ve insani yardım kuruluşlarının başkanları ve yöneticileri, Gazze'de yaşananlar ile ilgili ortak bildiri yayınladı. Bildiride, "Acil bir insani ateşkese ihtiyacımız var. 30 gün oldu. Yeter artık. Bu artık sona ermeli" ifadeleri yer aldı.

BM merkezli uluslararası örgütler ve insani yardım kuruluşları başkan ve yöneticileri dün, Gazze'de yaşanan olaylarla ilgili ortak bir bildiri yayınlayarak acil ateşkes çağrısı yaptı. Bildiride, "Acil bir insani ateşkese ihtiyacımız var. 30 gün oldu. Yeter artık. Bu artık sona ermeli" denildi ve daha fazla yardım malzemesinin Gazze'ye ulaşması gerektiği ve 2.2 milyon Filistinlinin yardımlardan mahrum kaldığına dikkat çekildi.

"BÜTÜN BİR NÜFUS KUŞATILMIŞ VE SALDIRI ALTINDA"

Bildiride, giderek artan ölü sayısı ve yerinden edilen insanların durumunun şok edici olduğu vurgulanırken, Gazze'nin tüm nüfusunun kuşatılmış ve saldırı altında olduğu belirtildi. Taraflardan alınan bilgiler doğrultusunda ölü sayıları ile ilgili, İsrailli yetkililerin 1400 kişinin öldüğünü ve binlerce kişinin yaralandığını aktardığı kaydedildi. Filistin'deki ölü sayısı için ise, Sağlık Bakanlığı tarafından Gazze'de 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 400'ü kadın olmak üzere yaklaşık 9 bin 500 kişinin öldüğü bilgisinin verildiği ifade edildi.

"ŞİMDİYE KADAR KAYDEDİLEN EN YÜKSEK BM ÇALIŞANI ÖLÜM SAYISI"

7 Ekim'den bu yana yaşanan saldırılar ile ilgili olarak ortak yayınlanan bildiride, aralarında 88 BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) çalışanın da olduğu çok sayıda yardım çalışanının hayatını kaybettiği ifade edildi. Hayatını kaybeden yardım çalışanlarıyla ilgili, "Bu, şimdiye kadar tek bir çatışmada kaydedilen en yüksek BM çalışanı ölüm sayısı" denildi.

"30 GÜN OLDU ATEŞKESE İHTİYAÇ VAR"

BM yöneticileri ve başkanları 30 gündür yaşanan olayların derhal durması ve bir ateşkese ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Bildiride ayrıca, yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, tarafların uluslararası insan hakları hukukuna uymaları ve rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrıları yinelendi.