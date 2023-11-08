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Uluslararası Kızılhaç Konvoyuna Ateş Açılması Endişe Yarattı

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), İsrail ablukası ve bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde insani yardım taşıyan konvoyuna ateş açılmasından büyük endişe duyduklarını belirtti. IFRC, ICRC'nin konvoyunun saldırıya uğramasıyla ilgili paylaşımda bulundu.