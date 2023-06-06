Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Kakhovka barajının yıkılması kritik altyapıya verilen en büyük hasarlardan biri

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Kakhova barajının yıkılmasına yönelik yaptığı açıklamada, 'Kakhovka barajının yıkılması, Şubat 2022'den bu yana kritik altyapıya verilen en büyük hasarlardan biridir' denildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Kakhova barajının yıkılmasına yönelik yaptığı açıklamada, "Kakhovka barajının yıkılması, Şubat 2022'den bu yana kritik altyapıya verilen en büyük hasarlardan biridir" denildi.

ICRC'den yapılan açıklamada, Dinyeper Nehri'nin her iki tarafından binlerce insanın halihazırda olumsuz etkilendiği ifade edilerek, "Kakhovka barajının yıkılması, Şubat 2022'den bu yana kritik altyapıya verilen en büyük hasarlardan biridir. Dinyeper Nehri'nin her iki yakasında yaşayan binlerce insan şimdiden selden etkilenmiş ve hayatları risk altına girmiştir. Birçoğu evsiz kalacak ve ciddi insani yardıma ihtiyaç duyacaktır. Yerel makamlar ve Kızılhaç ortaklarıyla birlikte, etkilenen topluluklara nasıl yardımcı olabileceğimizi değerlendiriyoruz. Barajların uluslararası insancıl hukuk kapsamında özel bir korumaya sahip olduğunu hatırlatmak gerekir; zira barajlar, serbest kalmaları halinde sivil halk arasında ciddi acılara yol açabilir" denildi.