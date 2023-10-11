Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Gazze'deki Esirlere Ulaşamadı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Hamas ve İsrailli yetkililerle temas halinde olmasına rağmen Gazze'deki esirlere henüz ulaşamadığını duyurdu.

GAZZE, 11 Ekim (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç Komitesi, her iki taraftan esir düşenlere ulaşmak için Hamas ve İsrailli yetkililerle temas halinde olduğunu ancak şu ana kadar bir sonuç alamadığını duyurdu.

Komitenin Kuzey Afrika ve Ortadoğu Bölge Direktörü Fabrizio Carboni, Salı günü yaptığı yazılı basın açıklamasında, "Uluslararası Kızılhaç Komitesi esirlere erişim için hem Hamas hem de İsrailli yetkililerle temas halinde ancak şu ana kadar esirlere erişim sağlayamadı" dedi.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, İsrail ile devam eden çatışmalar sona ermeden esir takasının görüşülmeyeceğini söyledi.

Resmi olmayan tahminlere ve Filistinli gözlemcilere göre, Cumartesi gününden bu yana yaklaşık 300 kişi İsrail'den Gazze Şeridi'ne kaçırıldı.

Hamas, Cumartesi günü Gazze Şeridi'ne komşu İsrail kasabalarına beklenmedik bir saldırı düzenlemiş, bunun üzerine İsrail de Gazze'ye misilleme saldırıları başlatmıştı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 900'e yükselirken, İsrail'de de en az 1.008 kişi hayatını kaybetti.