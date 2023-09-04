Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı: Kuşak ve Yol İnisiyatifi insani yardımlara katkıda bulunuyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, çatışmalardan etkilenen insanlara sürdürülebilir şekilde hizmet edebildiğinden insani yardım çalışmalarını tamamlayıcı nitelikte bir kalkınma inisiyatifi olduğunu söyledi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, çatışmalardan etkilenen insanlara sürdürülebilir şekilde hizmet edebildiğinden insani yardım çalışmalarını tamamlayıcı nitelikte bir kalkınma inisiyatifi olduğunu söyledi.

CENEVRE, 4 Eylül (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin birçok ülke ve bölgede yerel altyapının iyileştirilmesine yardımcı olduğunu, temel hizmetler sağladığını ve küresel insani yardım çalışmalarına katkıda bulunduğunu belirtti.

Spoljaric, kısa süre önce Xinhua ile yaptığı söyleşide, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, çatışmalardan etkilenen insanlara sürdürülebilir şekilde hizmet edebildiğinden insani yardım çalışmalarını tamamlayıcı nitelikte bir kalkınma inisiyatifi olduğunu söyledi.

Yetkili, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin, bir insani yardım kuruluşu olarak insani yardım müdahalelerinin kısa vadeli değil, sürdürülebilir bir etkiye sahip olmasını sağlamak istediğini belirtti.

Spoljaric, "Uzun süreli çatışma ortamlarında çalışan ve yaşayan insanların temiz su ve diğer kamu malları gibi temel hizmetlerden yararlanmaya devam edebilmelerini sağlamamız gerekiyor" dedi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı, "Bu tür durumlarda kalkınma yardımı ile insani yardım arasında ince bir çizgi bulunuyor ve bu noktada kalkınma aktörleriyle tamamlayıcı şekilde çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

İklim değişikliğinin, insani kriz üzerindeki bileşik etkisinin çok büyük olduğunu vurgulayan Spoljaric yoksulluk, şiddet ve iklim değişikliği arasında sürekli birbirini tetikleyen "kısır döngü" olduğunu ifade etti.

Pek çok yerde yoksulluğun bölgenin yağış almaması ile daha da arttığını ifade eden yetkili, çatışmaların da yoksulluğa yol açtığını ve çatışmaların genellikle yüzde 80'i tarıma bağlı topluluklarda yaşandığını belirtti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı, uluslararası toplumu iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek için bir araya gelerek su sıkıntısı çeken, kaynakları azalan ve gıda güvensizliği artan bölgelere yardım etmek için çaba göstermeye, yeterli altyapı ve uyum önlemlerine yatırım yapmaya çağırdı.

Spoljaric, Cenevre merkezli örgütün Çin ile diyalog ve işbirliğini farklı boyutlarda güçlendirmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.