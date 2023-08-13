Uluslararası İslam Konferansı Mekke'de Başladı

İletişim ve entegrasyon konulu Uluslararası İslam Konferansı, 85 ülkeden 150 din adamının katılımıyla Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde başladı. Konferans, İslami İşler, Davet ve İrşat Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir.

İletişim ve entegrasyon konulu Uluslararası İslam Konferansı, 85 ülkeden 150 din adamının katılımıyla Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde başladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre konferans, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz himayesinde, İslami İşler, Davet ve İrşat Bakanlığı tarafından düzenleniyor.

İletişim ve entegrasyon temalı konferans, dünya genelindeki diyanet işleri, fetva birimleri ve din işleri departmanlarıyla iletişimi amaçlıyor.

İslami İşler, Davet ve İrşat Bakan Vekili İvad el-Anezi, iki gün sürecek konferansın açılış konuşmasında, İslam dininin ilkelerinin pekiştirilmesine katkıda bulunan ortak bir vizyona ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Fitnenin yaygınlaştığını, doğruluk ve samimiyetin de büyük önem arz ettiğini belirten Anezi, günümüzde aşırılık ve gafletten uzak, doğru bilgiye, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünnetinin doğru anlaşılmasına çağrının gerekli olduğu zorlukların bulunduğundan söz etti.

Konferans kapsamındaki oturumlarda, "İslamiyet ve Müslümanların hizmeti, halklar arasında hoşgörü, bir arada yaşama değerlerinin yaygınlaştırılması konularında din ve diyanet işleri birimlerinin sarf ettiği çabalar ve aralarındaki iletişimin entegre edilmesinin yanı sıra İslam birliğinin güçlendirilmesi ile Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünnetine sıkı sıkıya tutunma" meseleleri ele alınacak.

Oturumlarda ayrıca itidalin yanı sıra diyanet işleri birimlerinin "aşırılık ve terörizmle mücadeledeki" çabaları ve bunun toplumu ateizmden koruma üzerindeki rolü tartışılacak.