Uluslararası Haber Ajanslarından İsrail'e Gazeteci Girişi Çağrısı

BBC ve üç uluslararası haber ajansı, İsrail'e yabancı gazetecilerin Gazze'ye girmesine izin vermesi çağrısında bulundu.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Agence France-Presse (AFP), Associated Press (AP) ve Reuters ile birlikte bu çağrıyı içeren kısa bir video yayınladı.

Videoda "Filistinli muhabirlerin yükünü paylaşmak ve gerçekleri dünyaya hep birlikte duyurabilmek için uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli" ifadeleri yer aldı.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarının ardından, İsrail'in Gazze'ye saldırı başlatmasından bu yana yabancı gazetecilerin Gazze'ye bağımsız olarak girmeleri yasak. Bugüne kadar sadece az sayıda gazeteci İsrail askerleri tarafından kontrollü olarak Gazze Şeridi'ne alındı.

İsrail ordusu daha önce gazetecilerin Gazze'de "güvenli bir şekilde haber yapabilmeleri için" ordunun "savaş alanındayken onlara eşlik ettiğini" söylemişti.

BBC görüşlerini almak için İsrail Dışişleri Bakanlığı ve İsrail ordusu ile temasa geçti fakat video yayımlanana kadar bir yanıt alamadı.

Geçen yıl İsrail Yüksek Adalet Mahkemesi, Gazze'ye giriş kısıtlamalarının güvenlik gerekçesiyle haklı olduğuna hükmetmişti.

BBC News CEO'su Deborah Turness "Dünyanın Hamas'ın vahşetine tanıklık ettiği 7 Ekim'in üzerinden neredeyse iki yıl geçti. O tarihten bu yana Gazze'de savaş devam ediyor ancak uluslararası gazetecilerin girişine izin verilmiyor" dedi ve ekledi:

"Yerel gazetecilerle birlikte çalışmak için artık Gazze'ye girmemize izin verilmeli. Böylece hepimiz gerçekleri dünyaya ulaştırabiliriz."

Filmin galası Çarşamba akşamı New York'ta Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na denk gelen bir etkinlikte yapıldı. Filmde gazeteciler tarafından çekilen tarihi olayların ve zulümlerin görüntüleri yer alıyor.

Bunlar arasında İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Normandiya Çıkarması, Vietnam Savaşı, Etiyopya'daki 1984 kıtlığı, Çin'deki Tiananmen Meydanı protestoları, Ruanda soykırımı, Suriyeli mülteci krizi ve Ukrayna'dan savaş sahneleri yer alıyor.

Video BBC'nin deneyimli gazetecisi David Dimbleby tarafından seslendirildi.

Dimbleby filmde, "Ukrayna'da dünyanın dört bir yanından gelen gazeteciler, halkın çektiği acıları haberleştirmek için her gün hayatlarını riske atıyor" diyor ve şöyle devam ediyor:

"Ancak Gazze söz konusu olduğunda haber yapma işi sadece Filistinli gazetecilere düşüyor ve onlar da korkunç bir bedel ödüyor, tanıklık edecek daha az kişi kalıyor."

Bu, haber kuruluşlarının İsrailli yetkililere gazetecilerin bölgeye girmesine izin vermeleri için yaptıkları ilk çağrı değil.

Temmuz ayında BBC News, AFP, AP ve Reuters, Gazze'de açlık ve yerinden edilme gibi vahim koşullar yaşayan gazeteciler için endişelerini dile getiren bir açıklama yayınladı.

Ağustos ayında aralarında İngiltere'nin de bulunduğu 27 ülke, İsrail'in yabancı medyanın Gazze'ye girişine derhal izin vermesi çağrısında bulunan bir bildiriyi desteklemiş ve Gazze'de gazetecilere yönelik saldırıları kınamıştı.

BM İnsan Hakları Ofisi'ne göre, Gazze'deki İsrail saldırılarında en az 248 Filistinli gazeteci öldürüldü.

İsrail, güçlerinin gazetecileri hedef aldığını defalarca reddetti.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas öncülüğünde İsrail'in güneyine düzenlenen ve yaklaşık 1.200 kişinin öldüğü, 251 kişinin de rehin alındığı saldırının ardından Gazze'ye bir harekât başlattı.

Hamas tarafından yönetilen sağlık bakanlığına göre o tarihten bu yana Gazze'de 65 binden fazla kişi öldürüldü.

Bakanlığın rakamları BM ve diğerler kurumlar tarafından can kayıplarıyla ilgili en güvenilir istatistik kaynağı olarak gösteriliyor.