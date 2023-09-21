Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Siber Saldırı: Bağlantılar Kesik

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen siber saldırı nedeniyle hala çoğu sistemle bağlantısının kesik olduğu açıklandı. Mahkeme çalışanları e-posta, yayın ve belge paylaşımında kesintiler yaşamaktadır.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen siber saldırı nedeniyle hala çoğu sistemle bağlantısının kesik olduğu açıklandı.

Hollanda'nın Lahey kentindeki dünyanın en yüksek profilli uluslararası kurumlarından biri olan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen siber saldırı nedeniyle hala çoğu sistemle bağlantısının kesik olduğu açıklandı. Mahkemedeki kaynaklar ve avukatlar, UCM'nin siber saldırıdan bu yana e-posta, yayın ve belge paylaşımında kesintiler yaşadığını aktardı.

İki kaynağa göre, mahkemenin internete erişebilen çoğu sistemle bağlantısı kesildi. Bu da çalışanların e-postalarını okuyamayacağı ve belgeleri uzaktan görüntüleyemeyeceği anlamına geliyor.

Kaynaklar ayrıca, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Müslüman sivillere yönelik saldırılarla ilgili duruşmaların yeniden başladığını, ancak canlı yayının kesildiğini ve ses akışının olmadığını söyledi.

"Mahkeme sistemlerine sınırlı erişimimiz var"

Orta Afrika Cumhuriyeti'yle ilgili davada sanıklardan birini temsil eden avukat Geert-Jan Knoops, basına yaptığı açıklamada, "Savunma ekibi olarak mahkeme sistemlerine sınırlı erişimimiz var" ifadelerini kullanarak, siber saldırıda belgelere usulsüz şekilde erişim sağlanıp sağlanmadığı konusunda bilgi talep ettiğini aktardı.

UCM'de belgeler USB ve dosyalar ile elden ele iletiliyor

Bugün görülen duruşmada sanık Alfred Yekatom'un avukatı Mylene Dimitri ise, USB bellekler ve dosyalar aracılığıyla bilgi alışverişinde bulunulduğunu ve bilgilerin kişisel olarak ofisten ofise iletildiğini belirtti. Dimitri, tanıkların sadece yüz yüze dinlendiğini ve video bağlantısı yoluyla dinlenecek olan tanıkların ifadelerinin ertelendiğini aktardı.

Putin hakkında tutuklama emri çıkarmıştı

UCM, savaş suçlarının ve insanlığa karşı suçların yargılanması üzere 2002 yılında Lahey'de kuruldu. Mahkemedeki savcılar şu anda Ukrayna, Uganda, Venezuela, Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Filipinler'deki durumlarla ilgili 17 soruşturma yürütüyor. Geçtiğimiz mart ayında mahkeme, Ukraynalı çocukları yasa dışı olarak Ukrayna'dan çıkardığı şüphesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında tutuklama emri çıkartmıştı. - LAHEY